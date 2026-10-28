La Copa del Mundo de Fútbol llega a Palma: dónde y cuándo ver el trofeo

Archivo - El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición de la Copa del Mundo lograda en el Mundial de Fútbol masculino el pasado mes de julio y que iba a tener lugar en el Ayuntamiento de Palma y el campo de fútbol de Son Malferit del 29 al 31 de octubre, ha quedado suspendida como muestra de solidaridad y respeto por el accidente ferroviario de Toledo.

Así lo han decidido el Ayuntamiento de Palma y Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El trofeo se iba a mostrar en el vestíbulo del Ayuntamiento de Palma los días 29 y 30 de octubre, con el objetivo de acercar a la ciudadanía "uno de los trofeos más emblemáticos del deporte".

Asimismo, el sábado 31 de octubre, el campo de fútbol de Son Malferit iba a acoger una jornada dirigida a los clubes federados, durante la que los equipos tendrían la oportunidad de hacerse una fotografía de grupo con la copa.