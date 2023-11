Córdoba afirma que la retirada de apoyo al Govern "tiene que ver con Formentera"

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha afirmado este martes que la posibilidad de retirar el apoyo al Govern "tiene que ver con Formentera".

"No diré más cosas. Cuando llegue el momento hablaremos, pero desde el inicio de la legislatura, todo evoluciona, pero si me he pronunciado como presidente de Formentera, es que tiene que ver con la isla", ha afirmado a preguntas de los medios antes del pleno de este martes en el Parlament.

El presidente insular se ha remitido al comunicado emitido el lunes y no ha aclarado si la posibilidad de retirar el apoyo "incondicional" al Govern tiene que ver con el cese del gerente del Ibetec, Juan Antonio Serra.