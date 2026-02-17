Córdoba tacha de "incoherente" al PP por abstenerse en la reforma del senador de Formentera y Prohens alega "prudencia"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado Llorenç Córdoba ha calificado de "incoherente" al PP por abstenerse en el debate sobre la admisión a trámite de la reforma constitucional para el senador de Formentera, a lo que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha justificado la abtención por "prudencia" de que el PSOE introduzca otras modificaciones.

En el pleno de este martes, Córdoba ha cargado contra los 'populares' por abstenerse y ha pedido que voten a favor. "No es un argumento suficiente", ha dicho a la presidenta.