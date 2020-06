Más de 470 personas han sido detenidas por incumplir el decreto de estado de alarma en Baleares

Un total de 65 pasajeros han sido devueltos a sus países por viajar a las Islas sin una causa justificada

Un total de 477 personas han sido detenidas en Baleares por incumplir las restricciones del decreto de estado de alarma para la gestión de la crisis del coronavirus y 23.800 propuestas de sanción han sido interpuestas en el archipiélago.

Así lo ha asegurado este lunes la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los datos y medidas llevadas a cabo en las Islas durante los casi 100 días de estado de alarma en España.

Desde el pasado 16 de marzo de 2020, Calvo ha presidido el Centro de Coordinación (Cecor), que estaba integrado por el secretario general de la Delegación, Ramón Morey; el jefe superior de la Policía Nacional, Gonzalo Espino; el coronel jefe de la Guardia Civil, Alejandro Hernández y la abogada del Estado Jefe en Baleares, Dolores Ripoll. El Cecor se ha reunido de forma periódica hasta el final del estado de alarma.

Calvo ha agradecido "el comportamiento absolutamente ejemplar de la ciudadanía" durante estos meses. "La mayoría ha cumplido las normas, ha sido compresiva, paciente y ha confiado en las recomendaciones", ha señalado, a la vez que ha añadido que ha sido "una minoría" la población que no ha cumplido con las restricciones.

MÁS 180.000 CONSULTAS DERIVADAS DEL ESTADO DE ALARMA

La Delegación del Gobierno en Baleares ha atendido durante este periodo un total de 188.000 consultas derivadas del estado de alarma, sobre todo, relativas a temas de movilidad o a las actividades permitidas o no permitidas en las diferentes fases de la desescalada. Estas se han atendido a través de llamadas y correos electrónicos de la delegación.

En concreto, 159.680 se han realizado desde Mallorca, 6.890 en Menorca, y 13.430 en Ibiza y Formentera. Según Calvo, esto ha supuesto tener una media de 22 funcionarios en guardia para atender a la ciudadanía.

CONTROLES EN LAS CARRETERAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS

Respecto a los efectivos desplegados a pie de calle, 16.500 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --8.400 de la Policía Nacional y 8.100 de la Guardia Civil-- han trabajado para garantizar que se cumplieran las restricciones del decreto de estado de alarma. A estas cifras habría que añadir a los efectivos de las policías locales del archipiélago, de quienes Calvo ha destacado "la extraordinaria colaboración".

En cuanto a loa controles, se han detectado en la vía pública más de medio millón de personas y 460.000 vehículos. Asimismo, hasta el 8 de junio en Baleares se han registrado 1.000 vuelos de entrada y 1.000 vuelos de salida, 34.200 pasajeros han llegado y 34.300 han abandonado las Islas.

Respecto a las cifras de puertos de Baleares, han llegado 1.772 barcos, 42.600 personas han llegado vía marítima y 49.000 transportistas han ayudado a garantizar el suministro durante este periodo.

Por otra parte, Sanidad Exterior ha controlado a 2.673 pasajeros procedentes de vuelos internacionales que han tenido que pasar el periodo de cuarentena de 14 días establecido por el Gobierno central desde el pasado 15 de mayo. Calvo ha destacado que "el control de estas cuarentenas es exhaustivo y completo" y ha resaltado que ha supuesto un trabajo "muy importante del departamento de Sanidad Exterior".

Asimismo, un total de 65 viajeros que han sido devueltos ha sus países por viajar a Baleares sin tener una de las causas justificadas y que se contemplaban en el decreto de estado de alarma.

OTRAS ACCIONES LLEVADAS A CABO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, Calvo ha señalado que se han mantenido al menos 12.821 contactos relacionados con víctimas de violencia de género. En este sentido, ha explicado que las denuncias no se han visto incrementadas "lo cual no quiere decir que no haya habido un aumento de violencia".

Asimismo, han sido más 3.000 las actuaciones de apoyo y auxilio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como visitas a centros y residencias de mayores, apoyo a colectivos vulnerables, desinfección de algunos hospitales, actuaciones en zonas rurales, protección de infraestructuras críticas o actuaciones coordinadas con el Govern como la distribución de becas comedor.

"Aunque haya finalizado el estado de alarma no significa que nosotros no mantengamos un cierto estado de alerta, una responsabilidad personal y colectiva", ha señalado Calvo.