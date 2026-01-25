El Correfoc de Sant Sebastià llena el centro de Palma de fuego y 'dimonis' - AYUNTAMIENTO DE PALMA
PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Correfoc de Sant Sebastià ha llenado este domingo algunas de las principales calles del centro de Palma de fuego y 'dimonis'.
A las 19.00 horas, el correfoc se ha iniciado en la plaza de la Reina, con la participación de las colles de 'dimonis' Drac i Guardians de Sant Jordi, Realment Cremats, s'Òbila de la Real, Es Drac de na Coca y Ses Germanies.
Paralelamente, en el Pont de sa Riera (Passeig Mallorca - avenida Jaime III) ha comenzado un segundo recorrido con las colles Enfocats, Trabucats, Es Cau des Boc Negre, Encabritats, Kimfumfà, Incubus e Illa Galera, que ha avanzado hasta la plaza Joan Carles I, en el Passeig del Born.