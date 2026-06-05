Cort abre el plazo de inscripción para participar en el 'Park(ing) Day' de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha abierto este viernes el plazo de inscripción para participar en el 'Park(ing) Day', una iniciativa anual que transforma plazas de aparcamiento en espacios de uso alternativo del espacio público.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la actividad se celebrará el próximo 18 de septiembre y contará con la participación de asociaciones, entidades, centros educativos, administraciones y personas interesadas en desarrollar proyectos de carácter lúdico, reivindicativo o divulgativo.

Las inscripciones deben realizarse a través del formulario disponible en la web 'mobipalma.mobi', donde los participantes deberán indicar la ubicación prevista, el horario y la superficie estimada de ocupación de la vía pública.

La actividad forma parte de la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará en Palma entre los días 16 y 22 de septiembre.