Cort actualiza el proyecto de Cas Pastors, que prevé 1.700 viviendas nuevas de las que la mitad serán protegidas

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PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha acordado la modificación de los estatutos y bases de actuación de la junta de compensación del proyecto residencial de Cas Pastors, que prevé la construcción de 1.700 viviendas de las cuales la mitad tendrá algún grado de protección.

La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha señalado este miércoles en rueda de prensa que los estatutos y bases de actuación datan del 2005 y el objetivo ahora es adecuarlos a la legislación urbanística actual.

Este proyecto residencial se une a los de Son Puigdorfila (623 viviendas), Son Güells (3.097), Son Ximelis (1.078), Can Fontet (9.215), Son Cladera (604), Son Toells (106) y Son Pardo (213).

En el conjunto de todos estos proyectos residenciales estratégicos se prevé la construcción de 16.636 viviendas nuevas, de las cuales más de 8.800 contarán con algún tipo de protección, según ha expuesto Celeste.