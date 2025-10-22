Cort acusa a la asociación de profesionales del circo de sectaria y de querer imponer la selección de artistas

Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha acusado este miércoles a la Asociación de Profesionales del Circo de Baleares (Apcib) de "sectaria" y "arbitraria" y de tratar de propiciar que la selección de artistas y espectáculos del Palma Circ se ajustara exclusivamente a sus intereses y a sus conveniencias, más allá de la calidad de las propuestas.

En un comunicado, el Consistorio ha respondido al anuncio hecho este martes por la asociación de finalización de su colaboración con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Palma y en el que calificaban al Consistorio de "falto de transparencia" y trato "poco dialogante".

Por su parte, el regidor de Cultura, Javier Bonet, ha acusado a MÉS per Palma de "utilizar a la asociación para perjudicar la imagen del equipo de gobierno adjudicándole comportamientos que quizás eran habituales durante las dos anteriores legislaturas, pero que ahora mismo se encuentran completamente erradicados de las prácticas del Ayuntamiento.

Desde Cort han apuntado que desde el inicio de la actual legislatura, las relaciones del área de Cultura con Apcib han resultado "sumamente complejas2 debido a la persistencia de la entidad de propiciar que la selección de artistas y espectáculos del Palma Circ se ajustara exclusivamente a sus intereses y a sus conveniencias, más allá de la calidad de las propuestas.

Como fruto de esta actitud, sigue el Ayuntamiento, la Apcib creó en su momento, de forma unilateral, una convocatoria artística donde se recogían las obligaciones que debía asumir el Consistorio palmesano en cuanto a equipamientos, servicios y otros aspectos. "El contenido del texto nunca fue acordado con el Consistorio", han advertido.

El comunicado de Cort insiste en que durante los últimos años, y una vez que se puso de manifiesto que el interés de la Apcib no pasaba por garantizar la calidad y la diversidad del Palma Circ sino por beneficiar exclusivamente a su entorno, la dirección general de Música y Artes Escénicas, encabezada por Rafel Brunet, optó por escoger las compañías seleccionadas para el programa de Palma Circ a partir de criterios de consenso técnico y valorando la calidad de las propuestas.

Como resultado de este proceso, han explicado, también ha habido compañías de Apcib seleccionadas, junto con otros grupos artísticos que no pertenecen a la asociación.

CAMBIO DE CRITERIO

El Ayuntamiento ha defendido que las cifras objetivas parecen apoyar el cambio de criterio introducido esta legislatura en relación al Palma Circ.

Así, durante los años 2021 y 2022, con el anterior procedimiento, se llevaron a cabo ocho espectáculos con 13 y 14 artistas contratados, respectivamente.

En 2024, ya dentro de la legislatura actual, fueron contratados 37 artistas y se realizaron 14 espectáculos. Igualmente, la inversión presupuestaria destinada por el Ayuntamiento a la organización del ciclo ha pasado de estar ligeramente por encima de los 23.000 euros, en 2022 (29.040 euros), a acercarse a los 42.750 euros (42.749 euros), en 2024.

El Ayuntamiento ha reiterado su "profundo respeto" por el mundo del circo y por los artistas locales, así como su compromiso con un ámbito esencial para enriquecer la oferta cultural y creativa de Palma.

Por el contrario, el gobierno municipal ha lamentado la actitud de los responsables de la Apcib, que parecen tener como único objetivo la contratación de los espectáculos de las compañías y los artistas que representa la entidad, y que pretenden, además, que este proceso de contratación se efectúe sin tener presentes los obligados criterios de igualdad de oportunidades, transparencia y calidad artística.

En relación a las actividades de los pasados 11 y 12 de octubre, el Consistorio ha defendido la excelente calidad de los espectáculos seleccionados en esta pasada edición del Palma Circ (denominación oficial del evento), que estaba prevista para los días 11 y 12 de octubre, bajo la organización del área municipal de Cultura.

La selección de artistas y propuestas respondió, según Cort, a criterios técnicos y de calidad, y no al hecho de que estos candidatos tuvieran o no pertenencia a la Apcib.

En este sentido, el Ayuntamiento había contratado para esta nueva edición del Palma Circ a empresas, artistas y agencias, algunas pertenecientes a la Apcib y otras no, que presentaron propuestas coherentes y atractivas.

Una parte de estos aspirantes nunca habían sido seleccionados por la Apcib en el pasado, por la simple razón de no ser miembros de la organización, según han apuntado desde Cort.

CRÍTICAS A MÉS PER PALMA

Por otro lado, en relación a los puntos expuestos anteriormente, el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha lamentado el hecho de que la Apcib "dé muestras de ser un instrumento fácilmente manejable por parte de grupos municipales de la oposición que únicamente buscan su propio beneficio político".

En este sentido, Bonet ha hecho referencia a MÉS per Palma, que, según ha indicado, "utiliza la asociación para perjudicar la imagen del equipo de gobierno adjudicándole comportamientos que quizás eran habituales durante las dos anteriores legislaturas, pero que ahora mismo se encuentran completamente erradicados de las prácticas del Ayuntamiento de Palma".

Al respecto, el primer teniente de alcalde ha recordado el otorgamiento de ayudas económicas a una empresa propiedad de la familia de la líder y portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, cuando ésta formaba parte del gobierno municipal.

"Estas actitudes abusivas en relación al dinero público no tienen cabida dentro del manual ético y político del actual Consistorio, si bien, por parte de algunos grupos municipales, parece imponerse la idea que expresa un conocido dicho: 'Cree el ladrón que todos son de su condición'. De hecho, Neus Truyol era la única que entregaba dinero público a la empresa de su padre", ha señalado el regidor.