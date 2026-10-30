Cort afirma que "no hay riesgo estructural" en el tejado de la piscina de Son Ferriol y alega que ya protegió una parte

Imagen del tejado de la piscina municipal de Son Ferriol. - SOM SINDICALISTES

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha indicado que el Institut Municipal d'Esports (IME) ha encargado un informe técnico sobre el estado del tejado de Son Ferriol y, de acuerdo con las primeras inspecciones, "no hay riesgo estructural".

El Consistorio ha indicado que lleva tiempo con el seguimiento del estado de la cubierta de la piscina, dentro del marco de las labores de supervisión y mantenimiento de las instalaciones.

En un comunicado, ha resaltado que, fruto de este seguimiento, ya ha hecho "trabajos de mejora y protección" en una parte de la cubierta, que incluyeron la instalación de una canaleta metálica.

No obstante, la corporación local ha mantenido que ya hace revisiones para comprobar el estado de las instalaciones y definir los trabajos de reparación que "aún son necesarios".

El Ayuntamiento de Palma ha contestado así a las reivindicaciones de las secciones sindicales de SOM Sindicalistes en el IME, que han reclamado una inspección técnica del tejado de la piscina municipal de Son Ferriol, debido a su "grave deterioro".

En un comunicado, la organización sindical ha advertido que han detectado "importantes manchas, acumulaciones de óxido y deterioro visible" en los paneles de la cubierta, además de zonas "aparentemente dañadas o desprendidas" alrededor de los elementos de sujeción.

Esta situación han reivindicado que requiere una intervención "urgente" y no hablan únicamente de una cuestión "estética o de mantenimiento", sino que se trata de la seguridad de un espacio público utilizado diariamente por personas de diferentes edades y en el que desarrolla su actividad laboral la plantilla de la instalación.

"El estado de la cubierta, unido a las especiales condiciones ambientales de una piscina climatizada, con elevados niveles de humedad y condensación; hace imprescindible determinar el origen y el alcance de los daños, comprobar la estabilidad de los elementos afectados y descartar cualquier riesgo de desprendimiento o deterioro estructural", han manifestado.

Por estos motivos, han exigido una inspección técnica "inmediata y exhaustiva" de toda la cubierta, por parte de personal técnico competente que determine su estado de conservación, la naturaleza de los daños y los posibles riesgos existentes.

Igualmente, han reclamado la adopción inmediata de medidas preventivas, entre las que se incluiría el aislamiento o cierre temporal de las zonas que pudieran presentar riesgos, si así lo determina una evaluación técnica, hasta que "se garantice su seguridad".

Asimismo, han pedido un informe técnico que identifique las deficiencias detectadas, las actuaciones necesarias y los plazos de reparación. Los resultados del mismo se tendrían que comunicar a la representación legal de las personas trabajadoras.

Otro de los puntos se centra en la reparación de los elementos deteriorados y la implantación de un plan de mantenimiento preventivo, que evite que estas situaciones vuelvan a producirse.

"SOM Sindicalistes considera inadmisible que el deterioro de una instalación deportiva municipal pueda prolongarse sin una evaluación técnica que permita garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad", han apuntado.

La organización sindical ha alegado que la responsabilidad de conservar las instalaciones en condiciones seguras "corresponde a quienes tienen atribuidas su gestión, mantenimiento y supervisión". En ese sentido, han subrayado que la prevención "no puede limitarse a actuar cuando ya se ha producido un accidente".

"La seguridad de las personas usuarias y de la plantilla debe estar por encima de cualquier consideración económica u organizativa", han manifestado.

Desde SOM Sindicalistes han reclamado al IME y a la empresa concesionaria que actúen "sin demora" y no esperar a que se produzca "un desprendimiento o un accidente para exigir las medidas que hoy son necesarias".