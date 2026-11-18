PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha indicado que el inicio de las obras para vallar el aparcamiento de las piscinas municipales de Son Hugo es para "reorganizar el espacio" y no se ha planteado notificar a los habitantes del asentamiento caravanista que tengan que marcharse.

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha respondido así a las preguntas de los medios, sobre el comienzo de estos trabajos en el parking de las instalaciones deportivas adelantado por el periódico 'Diario de Mallorca'.

Se trata de los primeros trabajos que desarrolla el Consistorio con el objetivo de restringir el acceso a este espacio, en el que actualmente hay varias personas que residen en caravanas que estarían allí estacionadas de manera permanente.

Tras el vallado del recinto, la intención del gobierno municipal sería instalar un control de acceso para regular la entrada y salida de vehículos.

El pasado mes de octubre un incendio, motivado por una discusión entre dos residentes, afectó a varias caravanas que estaban allí aparcadas y por el que se detuvo a una persona, que finalmente ingresó en prisión.