Cort alega que Orgull Llonguet no se habría presentado a la convocatoria para organizar Canamunt i Canavall

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma ha mantenido que este año no ha cambiado las condiciones para organizar Canamunt i Canavall y asegura sería Orgull Llonguet quien habría desistido de su preparación.
Desde la corporación municipal han explicado a Europa Press que el área de Participación Ciudadana ha abierto la convocatoria pública para organizar este tipo de eventos el 11 junio, cuando en 2025 fue el 29 de mayo.
En ese sentido, han afirmado que se han enterado por la prensa que Orgull Llonguet no había presentado solicitud para la presente edición y han recalcado que no les habían manifestado que tuvieran "problemas" con el Ayuntamiento.
De hecho, el Consistorio ha aclarado que en esta convocatoria se proponía repetir la misma operativa de otros años, que consistía en la dotación de Policía Local, servicio específico de limpieza de Emaya, el diseño del plan de autoprotección o permitir el acceso a Cort para dar inicio a las fiestas.
De este modo, han concretado que simplemente Orgull Llonguet no se habría presentado a este procedimiento administrativo y, consultados por si se habrían planteado ofrecer algún tipo de subvención, han indicado que la entidad tampoco les ha pedido otro tipo de ayuda.