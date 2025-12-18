Cort aprueba la disolución e integración del Patronato Municipal de la Vivienda con los votos en contra de la izquierda

Archivo - Vista general de un pleno del Ayuntamiento de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado inicialmente la disolución e integración del Patronato Municipal de la Vivienda y de Rehabilitación Integral de Barrios al Consistorio.

La aprobación ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y los contrarios de Unidas Podemos, PSOE y MÉS per Palma, quienes están a favor de la integración pero no de la manera en que Cort la ha llevado a cabo.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha defendido en el pleno que se trata de una propuesta "responsable, coherente y fundamentada" y que "no es una improvisación ni un recorte".

Según ha explicado, el procedimiento se inició en julio de 2024 y durante toda la tramitación del expediente el personal del Patronato ha sido informado y, además, ha colaboradora en la elaboración del procedimiento. "No se pierde ni un solo servicio ni derecho laboral", ha asegurado.

"Los que tienen competencia en la gestión de la vivienda en Palma dicen por su propia boca que la mejor forma de hacerlo es integrándose en un gran departamento de vivienda en el Ayuntamiento de Palma", ha apuntado en declaraciones a los medios.

Por otro lado, los grupos de la izquierda han mostrado su desacuerdo con la manera de hacer la disolución e integración, considerando que "no ha habido diálogo" con los grupos.

A la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, la integración le "podría parecer bien" pero, ha criticado, "no es verdad que los grupos hayan sido informados". A su criterio, esta decisión requería reuniones con las otras fuerzas para explicar cómo se iba a hacer.

En esta línea se ha pronunciado la regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol, quien ha reprochado que el proceso de integración se ha hecho "de manera nefasta". "Cero diálogo, ni respeto ni escucha", ha criticado.

Por su parte, la socialista Angélica Pastor ha calificado de "papel mojado" el informe y ha subrayado que para cumplir con el proceso de disolución e integración se tiene que garantizar cómo quedarán los derechos de los trabajadores. Una cuestión, ha asegurado, que "no se sabe".