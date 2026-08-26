Cort atribuye a la Policía Nacional la orden de retirar las terrazas del Born para el 'sopar a la fresca'

Archivo - Terraza en el paseo del Born de Palma. - CAEB - Archivo

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha atribuido a la Policía Nacional de la orden de retirar las terrazas del paseo del Born con motivo del 'sopar a la fresca' organizado la tarde de este miércoles por el colectivo Brunzzit.

Cort, en un comunicado, ha querido "aclarar" que la decisión no la ha adoptado el equipo de gobierno sino que se trata de una "medida preventiva" de seguridad comunicada por la Policía Nacional ante la celebración del evento ciudadano, que ha sido autorizado por la Delegación del Gobierno en Baleares.

En dicha comunicación policial, que ha sido difundida por el propio Ayuntamiento, se justifica la necesidad "imprescindible y determinante" de retirar todo el mobiliario urbano no fijo de los establecimientos de hostelería del Born "a fin de garantizar la seguridad integral, mitigar riesgos de alteración al orden público y prevenir la comisión de posibles actos vandálicos o disturbios".

La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional considera que esto podría suceder "atendiendo a los precedentes registrados el pasado 26 de julio", aludiendo a las cargas policiales que sucedieron al finalizar la multitudinaria manifestación contra la masificación turística convocada por 'Menys Turisme, Més Vida'.

Ese día, siempre según el documento policial, la protesta "derivó en situaciones de confrontación directa en zonas ocupadas por veladores, registrándose altercados, increpaciones y episodios de tensión con usuarios y trabajadores de los establecimientos de hostelería del Born, lo que obligó a los clientes a abandonar el lugar precipitadamente por razones de seguridad".

Además, la Policía Nacional considera que el hecho de que el motivo del 'sopar a la fresca --que llevan celebrándose en diferentes enclaves de Palma durante todo el verano sin incidentes-- sea la "liberación del espacio público" significa que podría estar "orientado a la ejecución de acciones dirigidas contra las terrazas y veladores instalados en la vía pública".

"Esta circunstancia incrementa exponencialmente la probabilidad de que se produzcan actos de coacción, sabotaje o confrontación directa contra los locales de hostelería situados a lo largo del itinerario", ha argumentado el cuerpo policial.

INVITAN A ACUDIR A LOS ABUELOS

Brunzzit, el colectivo ciudadano que lleva los dos últimos veranos organizado 'sopars a la fresca' semanales en diferentes lugares emblemáticos de Palma, ha invitado en los últimos días a participar en el último de estos eventos de 2026 "dando un paseo".

"Si lo recordáis, en Palma había un paseo que era más que ello. Allí donde nuestras abuelas y abuelos festejaban, una zona de paseo familiar para aquellas personas que habitaban Palma y un lugar de reunión para muchos jóvenes de Ciutat. Actualmente se ha convertido en una zona cubierta de terrazas. Ni más ni menos que 130 metros cuadrados empleados para sillas y mesas destinadas a un cliente que puede pagar unos precios desorbitados para el bolsillo medio de un trabajador de Mallorca", ha expuesto en sus redes sociales.

Desde Brunzzit, por todo ello, han invitado a la ciudadanía a acudir acompañados de sus abuelos y familiares "con los que deseen pasear por este espacio".

Los organizadores han informado que, en un principio, no se desplegarán mesas ni sillas para el 'sopar a la fresca' sino que se utilizarán los bancos del Born. "Sabemos que es un lugar especial y por eso queremos despedir el verano de una manera especial, paseando la ciudad que queremos", han concluido.