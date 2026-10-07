Cort cede un solar de 8.000 metros cuadrados al Govern para construir un nuevo centro educativo en Son Peretó

Cort aprueba la demolición de los edificios anexos a la antigua prisión de Palma - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha puesto a disposición del Govern una parcela municipal de 8.012 metros cuadrados ubicada en Son Peretó, donde está previsto construir un nuevo equipamiento público de educación infantil, primaria y enseñanzas de música.

Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno de Cort, Mercedes Celeste, quien ha detallado que esta medida responde a la solicitud de la Conselleria de Educación para ampliar el actual centro educativo de Son Serra.