Cort celebrará este mes el acto de homenaje a los afectados por el caso Sancus

Archivo - Coche de la Policía Local de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma organizará en la segunda quincena de septiembre un acto de homenaje y entrega de medallas y diplomas a todas las personas afectadas por el caso Sancus, la mayoría agentes de la Policía Local absueltos.

Así lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Llorenç Bauzá, quien ha especificado que quienes fueron imputados y absueltos recibirán una medalla y los que fueron inicialmente investigados, un diploma.

"Es un acto que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo para restablecer el honor de los policías y del personal funcionario", ha destacado Bauzá.

El portavoz ha señalado que hay personas afectadas que ya han fallecido, por lo que en estos casos se notificará a sus familias para que asistan al acto a recoger la medalla o diploma.