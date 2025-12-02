Cort completa la renovación del alumbrado público en Son Dameto, La Vileta, Poble Espanyol y Son Gotleu

Renovación del alumbrado público en el barrio de Son Gotleu de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma ha completado la renovación del alumbrado público de Son Dameto, La Vileta, Poble Espanyol y Son Gotleu, tras una inversión total de 175.530 euros.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que estas actuaciones han permitido la sustitución de un total de 305 puntos de luz por tecnología LED, más eficiente y sostenible, con el consecuente ahorro energético y económico para la ciudad.

En concreto, en Son Dameto se han renovado 114 puntos de luz, con una inversión de 60.652 euros; en La Vileta, 39 puntos de luz, con una inversión de 24.000 euros; en Poble Espanyol, 49 puntos de luz, con una inversión de 25.517 euros; y en Son Gotleu, 103 puntos de luz, con una inversión de 65.361 euros.

Además, se encuentran en ejecución actuaciones similares en el barrio de Génova, con una inversión de 116.561 euros para la sustitución de 231 puntos de luz, también con tecnología LED.

Estas actuaciones se suman a otras iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento en diferentes barrios de Palma, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.