Cort concede 40.000 euros a nueve titulares de taxis adaptados para personas con movilidad reducida

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado conceder subvenciones a nueve taxistas de Palma que han adquirido o adaptado vehículos accesibles para personas con movilidad reducida.

La segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la convocatoria corresponde al ejercicio de 2023 pero con cargo a gastos realizados en 2022.

Roca ha destacado que las ayudas se enmarcan en el "esfuerzo" del Consistorio por apoyar al colectivo de taxis adaptados, después de que las convocatorias de los años 2022 y 2023 no se tramitaran durante la anterior legislatura.

De este modo, se han recuperado estas ayudas y se mantiene la línea prevista para el año 2024. Todas las solicitudes presentadas cumplían los requisitos y, dado que el presupuesto total es de 40.000 euros, cada beneficiario recibirá 4.440 euros.

La regidora ha recordado que el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, se reunió recientemente con el presidente de la Asociación Balear de Eurotaxi para tratar otros asuntos como la agilización de expedientes, la tramitación de la emisora municipal, la posibilidad de incluir la instalación de rampas a estas ayudas y la flexibilización horaria durante el invierno.

CENTRO DE DÍA S'ESTEL

La Junta de Gobierno de este jueves también ha aprobado la adjudicación a la empresa Arquisocial SL del servicio de gestión integral del centro de día de S'Estel - Sa Indioteria.

El contrato, con un importe total de 781.000, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales.

El servicio se prestará en el centro situado en la calle Sant Mateu, 4, en Palma, que cuenta con una capacidad máxima de 25 plazas, garantizando así una atención y cuidado de calidad a las personas usuarias.

Actualmente, los usuarios del centro de día S'Estel son atendidos en las instalaciones de Sa Indioteria, ya que el edificio original requiere de una rehabilitación integral, cuyo proyecto ya ha sido aprobado.

Una vez finalizados los trabajos de rehabilitación y cambio de uso, el área de Servicios Sociales prevé destinar el edificio original de S'Estel a albergar una Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de carácter social, así como un equipo de primera atención de servicios sociales (Epass).