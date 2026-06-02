Cort concede la licencia para construir una promoción de 87 viviendas de alquiler limitado en Camp Redó

Archivo - Una construcción junto a un bloque de pisos. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha otorgado la licencia para poder iniciar las obras de construcción de una promoción de 87 viviendas, que se destinarán al alquiler a precios limitados, en la calle Bisbe Arnau Albertí en el barrio de Camp Redó.

El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha indicado que la Comisión de Urbanismo ha adoptado esta medida que supone un nuevo paso en el plan de choque de vivienda diseñado por la corporación local y con el que pretendía edificar alrededor de 1.000 viviendas.

Se trata de una parcela de 18.000 metros cuadrados con una edificabilidad de cerca de 6.000 m2 y las casas se repartirán con una serie de criterios sociales, que incluyen que un 30% de ellas serán para jóvenes menores de 35 años con cinco años de residencia en Palma, un 10% para mayores de 65 años y un 10% para familias monoparentales.

Estas cerca de 90 viviendas se suman a otras en Son Ferragut del mismo lote de 166 inmuebles y se espera que las obras puedan empezar este mes de junio.