Cort corregirá cuatro puntos del Plan General de Palma por sus "errores e incongruencias" tras sentencia del TSJIB

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha anunciado este martes que el Consistorio ejecutará la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra la aprobación definitiva del Plan General, un fallo judicial que obliga a corregir cuatro puntos tras detectar múltiples "errores e incongruencias" en la ordenación municipal.

En la rueda de prensa posterior a la Gerencia de Urbanismo, Fidalgo ha tachado de "goteo incesante" las resoluciones judiciales en contra del planeamiento, un documento que a su juicio fue elaborado de manera "abrupta y precipitada" por el anterior equipo de gobierno.