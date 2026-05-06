Cort da cinco días para desalojar voluntariamente la antigua prisión de Palma antes de recurrir a los tribunales

Archivo - Desalojo de la antigua prisión de Palma en febrero de 2026. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado cinco días a los residentes de la antigua prisión de Palma para que la desalojen voluntariamente, antes de recurrir a los juzgados para forzar su salida.

Según ha informado el portavoz adjunto del Consistorio y regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, la Junta de Gobierno ha acordado notificar a los residentes su salida en un plazo de cinco días tras desestimar 45 alegaciones contra el desalojo.

En este sentido, Bauzá ha explicado que "ya se ha dado respuesta" a los requerimientos de los residentes, que tendrán hasta el lunes próximo para abandonar el edificio por su cuenta.

Por otra parte, el portavoz ha admitido que, de tener que resolverse por la vía judicial, no hay un plazo estimado para la salida de los moradores. "Son las vías judiciales quienes lo tienen que determinar", ha concluido.