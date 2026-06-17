Cort da un paso más para poner en marcha la plataforma tecnológica del Centro de Control del Dato

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha acordado iniciar el contrato del suministro, implantación y puesta en marcha de la plataforma tecnológica del Centro de Control del Dato, que forma parte del Distrito de Innovación.

Así se ha aprobado en la Junta de Gobierno, según ha informado en la rueda de prensa posterior la portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste.

Este Centro de Control del Dato se encargará de recopilar, integrar y actualizar datos sobre la población residente y la cifra real de turistas en la ciudad.

El objetivo, según Celeste, es que el Ayuntamiento pueda disponer de información "precisa, fiable y totalmente transparente" para la gestión municipal.

"El Consistorio dispondrá de herramientas para impulsar actuaciones fundamentadas en datos objetivos, favoreciendo una toma de decisiones rigurosa y eficiente", ha agregado.