Cort desestima las alegaciones contra los cambios de usos de seis solares para construir viviendas

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante un pleno - CORT - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma, con los votos de PP y Vox, ha desestimado las alegaciones presentadas contra los cambios de usos de seis solares previstos para equipamientos públicos para destinarlos a la construcción de viviendas.

De este modo, el Ayuntamiento continúa con la tramitación para que estos seis solares, ubicados en Son Güells, Son Quint, Coll d'en Rebassa y s'Olivera, se puedan ceder a empresas privadas durante 75 años para construir viviendas.

Las alegaciones las habían presentado entidades y partidos de la izquierda contra un acuerdo del pleno del pasado mes de julio que aprobaba recalificar estos suelos, previstos para equipamientos públicos, para, según el equipo de gobierno, poner a disposición vivienda a precio limitado conjuntamente con la construcción de equipamientos en varias parcelas.

El equipo de gobierno ha subrayado que en estos solares se construirán un total de 807 viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible.