Cort destaca el "éxito" de los dispositivos especiales desplegados durante la final del Mundial

Seguimiento de la final del Mundial de Fútbol en el recinto de Son Fusteret, Palma - CORT

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha destacado este lunes el "éxito" de los dispositivos especiales de seguridad, movilidad, emergencias y limpieza desplegados con motivo de la celebración de la final del Mundial de Fútbol 2026.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, más de 25.000 personas siguieron anoche el encuentro entre las selecciones de España y Argentina en las dos fan zones habilitadas por el Consistorio, ubicadas en Son Fusteret y el aparcamiento de Son Moix. Asimismo, más de 40.000 personas se concentraron posteriormente en la plaza Joan Carles I para celebrar la victoria de la Selección Española.

El Ayuntamiento ha subrayado que los tres dispositivos especiales organizados -los de las dos fan zones y el operativo desplegado en la plaza Joan Carles I- se desarrollaron con total normalidad, permitiendo garantizar la seguridad durante una jornada marcada por una gran afluencia de público.

A primera hora de la mañana de este lunes, la plaza Joan Carles I y su entorno habían recuperado por completo la normalidad, una vez concluidas las labores de limpieza y acondicionamiento.

Con este objetivo, Emaya activó desde las 04.00 horas un dispositivo simultáneo de limpieza en la plaza Joan Carles I, el aparcamiento de Son Moix y el recinto de Son Fusteret, con el fin de llevar a cabo una actuación integral en las zonas destinadas a las aficiones de España y Argentina y en los principales puntos de celebración en el centro de la ciudad.

El operativo extraordinario estuvo integrado por 25 operarios y 14 vehículos especializados, reforzándose además todos los emplazamientos con la instalación de más de 100 contenedores adicionales para facilitar la recogida de residuos.

Cort ha agradecido la labor y la coordinación de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional, Bomberos de Palma, Protección Civil, Emaya, Cruz Roja, el personal de Son Fusteret y del Instituto Municipal del Deporte (IME), la EMT de Palma, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), Federación Balear de Fútbol, y del conjunto de profesionales y servicios que participaron en los diferentes dispositivos, "la implicación y la profesionalidad de los cuales fueron fundamentales para el correcto desarrollo de la jornada".