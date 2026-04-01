Cort destina 4,7 millones de euros al nuevo contrato del servicio de comida a domicilio para personas vulnerables

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la contratación del servicio municipal de reparto de comida a domicilio para personas vulnerables con un presupuesto de 4,7 millones de euros.

Según ha explicado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, este programa prevé atender mensualmente a un total de 550 personas y tendrá una duración inicial de 24 meses con posibilidad de prórroga hasta 24 meses adicionales.

Así, la previsión máxima anual es de 176.384 menús, distribuidos en 108.283 menús completos, 66.016 comidas y 2.085 cenas, en las cuales se incluirá un mínimo de 50 por ciento de alimentos frescos y un 30 por ciento de alimentos con procedencia mallorquina.

El equipo del servicio estará formado por un coordinador, un auxiliar administrativo y doce repartidores-conductores, encargados de la organización, gestión, distribución de los menús y seguimiento de las personas usuarias, garantizando la calidad del servicio.

Este programa busca garantizar una alimentación adecuada a las personas usuarias, favorecer que puedan continuar viviendo en su entorno habitual, ofrecer una atención personalizada con seguimiento de su bienestar y detectar posibles situaciones de riesgo social para su derivación a los servicios correspondientes.

FERIA DE ABRIL, DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL

En otro orden de cosas, la portavoz ha informado de que la celebración de la Feria de Abril de Palma 2026 ha sido declarada como un evento de interés público municipal por su contribución a la dinamización social y cultural de la ciudad.

El encuentro se celebrará del día 23 al 26 de abril en el recinto de Son Fusteret después de que el Consistorio haya recuperado el evento tras años sin celebrarse.

La entrada al recinto de la feria será gratuita, se instalarán diversas casetas con acceso libre, espacios de restauración y escenarios que acogerán actuaciones de sevillanas, flamenco y rumbas, entre otras actividades culturales.

Además, la Casa de Andalucía en Baleares contará en su caseta con una oferta gastronómica basada en productos típicos de Andalucía y celebrará la tradicional Misa Rociera.