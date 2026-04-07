Cort destinará 100.000 euros a Es Baluard Museu para que compre obras de arte del Art Cologne y el Summa Mallorca 2026

Archivo - Fachada de Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma, en una foto de archivo. - FUNDACIÓN ES BALUARD MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNE

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma invertirá 100.000 euros en la adquisición de obras de arte en las ferias Art Cologne Palma Mallorca 2026 y Summa Mallorca 2026, que se entregarán a Es Baluard Museu d'Art Contemporani.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presidido este martes la reunión del patronato de la fundación del museo por primera vez, después de haber asumido la presidencia de la institución desde que arrancó 2026 por un período de tres años, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

En el transcurso de la convocatoria de este martes, Martínez ha anunciado la compra de obras al coincidir con la celebración de estas ferias de arte contemporáneo, que tendrá lugar en diferentes recintos de la ciudad de Palma entre los próximos días 9 y 12 de abril.

Estas operaciones se realizarán siguiendo los criterios establecidos por la comisión de adquisiciones del museo, que elevará su propuesta de compra al Consistorio con la finalidad que desde la corporación municipal se determinen las adquisiciones que se vayan a efectuar.

La propuesta elaborada por la comisión tendrá presentes tanto los ejes conceptuales de la colección, como la identificación de "nuevas líneas de interés y oportunidades estratégicas", con especial atención a las galerías de Palma y de Baleares, junto con galerías de otros territorios que trabajen con artistas nacidos o residentes en el archipiélago.

Las obras adquiridas serán depositadas posteriormente en Es Baluard, lo que contribuirá a "reforzar sus fondos" y "consolidar un relato que dialoga con la producción artística actual y con los debates culturales del presente".

La colaboración entre Cort y el museo permite articular un modelo de adquisición basado en el "rigor curatorial" y una "visión compartida" entre institución y administración pública.

Es Baluard Museu cuenta con una comisión de adquisiciones que estudia y valora las propuestas de compra, depósito y donación, al tener en cuenta los diferentes focos de la colección y sus posibles líneas de desarrollo.

Su objetivo es configurar un conjunto "coherente" que permita trabajar de forma simultánea en los contextos balear, nacional e internacional, al reforzar el papel del museo como "agente activo" dentro del ecosistema artístico.

Esta comisión está formada actualmente por personas expertas y comisarios de exposiciones: Neus Cortés, Carolina Grau, Bartomeu Marí e Iñaki Martínez Antelo, además de la responsable de Registro y Colección de Es Baluard Museu, Soad Houman, su director, David Barro, y cada uno de los miembros designados por la fundación del museo.

Estos integrantes son el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, el director insular de Cultura, Andrés Ferrer, el coordinador general de Cultura y Turismo de Cort, Fernando Gómez de la Cuesta, y por parte de la Fundació d'Art Serra, Margalida Tur Català.

En el ámbito de esta actuación, Martínez ha indicado que desde el Ayuntamiento entienden la cultura como un "eje estratégico de ciudad", por lo que esta iniciativa trata de "reforzar su compromiso con el ecosistema artístico en conjunto y, en particular, con el contexto artístico local y el impulso a sus creadores".

"No solo se contribuye al crecimiento y actualización de la colección, sino que también se apoya al tejido de las galerías, fundamental para la dinamización cultural y económica, además de consolidar Palma como un espacio activo dentro de los circuitos internacionales del arte contemporáneo", ha alegado.

Por su parte, Barro ha precisado que esta línea de trabajo conjunta con el Ayuntamiento de Palma no solo refuerza el papel del museo como "estructura de pensamiento", sino que permite crear "nuevas narrativas que ayuden a construir la historia del arte en relación con el contexto balear".

El director del museo ha señalado que la posibilidad de que las obras adquiridas durante la semana de las ferias de arte en Mallorca pasen a formar parte de los fondos del museo, mediante su depósito, "contribuye a enriquecer los relatos que se pueden activar desde la colección ya ampliar sus marcos de referencia".