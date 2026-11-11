Cort destinará 4,5 millones de euros a la construcción de 46 viviendas de alquiler a precio limitado

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, presenta el presupuesto para 2027 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma destinará 4,5 millones de euros a la construcción de 46 viviendas de alquiler a precio limitado y otros 3,7 millones de euros a rehabilitar viviendas públicas.

Estas son algunas de las partidas incluidas en el presupuesto para 2027 de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, que alcanzará en total los 15,3 millones de euros para impulsar actuaciones en materia de vivienda, regeneración urbana, recuperación de espacios y edificios y desarrollo de proyectos estratégicos.

El regidor del área, Óscar Fidalgo, ha comparecido este miércoles en comisión plenaria para presentar las cuentas y detallar las partidas y actuaciones previstas, según ha trasladado después el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Por un lado, se prevén 4,5 millones de euros para la construcción de 46 viviendas de alquiler a precio limitado, correspondientes a los lotes que quedaron desiertos en la primera fase del Plan de Choque de Vivienda y que serán ejecutados directamente por el Ayuntamiento. Estas promociones estarán ubicadas en las calles Josep Mascaró i Passarius, Sant Mateu y Joan Daurer.

Asimismo, ha detallado el regidor, se destinarán 3,7 millones de euros a la rehabilitación de las 399 viviendas del antiguo Patronato Municipal de la Vivienda.

Otra de las principales novedades del presupuesto de 2027 es la puesta en marcha de una nueva línea de subvenciones dotada con 850.000 euros para rehabilitar y mejorar la accesibilidad de edificios residenciales.

Estas ayudas estarán dirigidas especialmente a comunidades de propietarios que necesiten eliminar barreras arquitectónicas, mediante actuaciones como la instalación de ascensores o rampas en edificios que actualmente no disponen de estos elementos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad.

Las cuentas municipales también reservan 700.000 euros para continuar avanzando en la transformación de la antigua prisión de Palma, mediante actuaciones de demolición parcial de las instalaciones existentes.

Se trata del paso previo a la construcción de los 139 alojamientos dotacionales previstos en el proyecto de reconversión de este espacio en una residencia para profesionales.

Por otra parte, se contempla una dotación para la adquisición del antiguo cine Iris, así como 2,6 millones de euros destinados a procedimientos de expropiación por ministerio de ley, con actuaciones vinculadas a la calle Manacor, la calle Ceres y La Soledat.

REGENERACIÓN URBANA

El área de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos destinará 690.000 euros a la demolición del edificio situado en el número 43 de la calle Joan Miró, declarado en ruina.

El objetivo es avanzar en la creación de un nuevo paseo peatonal que conectará la avenida Joan Miró con la plaza Mediterrània, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la conexión entre ambos espacios.

Asimismo, el área dispondrá de 395.200 euros para continuar avanzando en el desarrollo del Plan de Ordenación Detallada (POD), así como otros 384.000 euros para la elaboración del Catálogo Municipal de Edificios Protegidos.

A estas inversiones se suman también 160.000 euros para actuaciones urgentes derivadas de las inspecciones técnicas de edificios.

En el ámbito de la gestión urbanística, se contemplan 140.000 euros para la realización de estudios dirigidos a convertir la Gerencia de Urbanismo en un organismo autónomo, de acuerdo con las posibilidades que contempla la reciente modificación de la ley de capitalidad de Palma, así como para avanzar en la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas.

En este punto, el regidor ha aprovechado para dedicar unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo, destacando la labor que realizan cada día.

IMPULSO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Por último, el presupuesto de 2027 incorpora diferentes partidas para continuar avanzando en la planificación y el desarrollo de proyectos estratégicos de transformación urbana, ha subrayado el Ayuntamiento.

Entre ellas, destacan 75.000 euros para el concurso de ideas del ámbito de la avenida de Mèxic, 42, integrado en el proyecto 'Palma Culture and Innovation Bay'.

También se destinan 55.000 euros al concurso de ideas para la remodelación del paseo marítimo de Playa de Palma, una actuación enmarcada en el Plan Global de Actuación de la zona.

Finalmente, el área reservará 30.000 euros para el Premio Ciutat de Palma Guillem Sagrera de Arquitectura, con el objetivo de continuar reconociendo la calidad arquitectónica y la contribución de los profesionales del sector al desarrollo y la transformación urbana de Palma.

El presupuesto global del área para el próximo año asciende a 24,1 millones de euros, incluyendo los gastos de personal correspondientes al capítulo 1. A esta cantidad se suman cerca de 6,6 millones de euros de financiación mediante préstamo y otros 2,5 millones de euros con cargo al Patrimonio Municipal del Suelo.