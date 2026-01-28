Cort destinará cerca de 3,2 millones de euros a actuaciones en los accesos y el entorno natural del Castillo de Bellver

Archivo - Castillo de Bellver, en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma invertirá aproximadamente 3,2 millones de euros a las obras de mejora de los accesos al Castillo de Bellver y la recuperación del bosque que rodea al monumento.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha detallado que, del total presupuestado, dos millones provendrán del impuesto de turismo sostenible (ITS) y el resto lo aportará el Consistorio.

De este modo, se ha iniciado el expediente para la contratación de estas intervenciones dividido en dos lotes y, en función de las actuaciones que se llevarán a cabo, tendrán un plazo de ejecución de un año y un año y medio.