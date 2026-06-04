Cort impulsará un plan de regeneración y renovación de Son Gotleu que contará con el apoyo económico del Govern

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la firma del protocolo para renovar Son Gotleu - CAIB

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Palma han firmado un protocolo de colaboración para impulsar la regeneración y renovación urbana de Son Gotleu, uno de los barrios más poblados de la ciudad.

El acuerdo lo han suscrito este jueves la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en un acto en la plaza Miquel Dolç.

El protocolo establece el marco de colaboración entre ambas administraciones para la elaboración, por parte del Ayuntamiento, de un plan de rehabilitación, mejora y renovación urbana del barrio.

Este plan contará con la participación de los vecinos y el apoyo del Govern para facilitar el acceso a fondos y recursos destinados a la regeneración urbana.

Durante el acto, Prohens ha destacado el futuro tren de Palma a Llucmajor, una infraestructura estratégica para el transporte público y la movilidad de las Islas, que tendrá una de sus primeras paradas percisamente en la plaza Miquel Dolç.

En este sentido, ha recordado que este proyecto ferroviario conectará el barrio con puntos estratégicos como el Hospital Universitario Son Llàtzer, el aeropuerto de Palma, la Playa de Palma y el resto de la red ferroviaria de Mallorca, mejorando notablemente la movilidad de los residentes.

La presidenta también ha puesto en valor que, tras un año y medio de tramitación y desarrollo técnico, el proyecto continúa avanzando según el calendario previsto, con el objetivo de iniciar las obras en 2028 y que sea una realidad en 2032.

Para Prohens, la llegada del tren representa una oportunidad para impulsar una transformación integral del barrio, aprovechando esta nueva conectividad para desarrollar actuaciones que mejoren la calidad de vida de sus vecinos.

"Con este protocolo que firmamos, con el tren de Llucmajor y con este plan de rehabilitación y embellecimiento que redactará el Ayuntamiento de Palma, Son Gotleu dejará de ser el gran olvidado de los barrios de Palma en cuanto a inversión pública", ha dicho.

Son Gotleu concentra más de 12.000 habitantes y es uno de los barrios con mayor densidad de población de Palma. Según Prohens, esta realidad requiere una especial atención por parte de las administraciones públicas.

Con todo, se ha comprometido, junto con el Ayuntamiento, a "invertir los recursos necesarios para la transformación de verdad de Son Gotleu".