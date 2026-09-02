Cort incorporará las canteras de Establiments al patrimonio municipal y mejorará nueve edificios de vivienda pública

El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá. - EUROPA PRESS

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la incorporación de las canteras de Establiments al patrimonio municipal y, por otro lado, la rehabilitación de zonas comunes de nueve edificios de vivienda pública, entre otros acuerdos.

El portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzá, ha señalado en rueda de prensa que iniciarán obras de rehabilitación en zonas comunes de nueve edificios públicos de Palma ubicados en Sa Gerreria, Sa Calatrava, Es Jonquet y el Puig de Sant Pere, de lo que se benficiarán 80 viviendas.

Estas actuaciones se llevarán a cabo en 18 meses con un presupuesto de casi dos millones de euros y, según ha explicado Bauzá, hay una partida para cada barrio.

Cort ha acordado también incorporar las canteras de Establiments al patrimonio municipal, una "reivindicación vecinal" a la que "se comprometió", ha recordado, el ex alcalde socialista José Hila.

En concreto, Bauzá ha señalado que se determinará el valor de las canteras y, posteriormente, se incluirán al patrimonio municipal. Al respecto, no ha descartado un proceso de expropiación para contribuir, además, al futuro bosque metropolitano.