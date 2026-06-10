Cort inicia el pago de las subvenciones a asociaciones vecinales y quedarán resueltas en las próximas semanas

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PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado el pago de 69.500 euros a favor de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, correspondiente al segundo y último anticipo de la subvención concedida en el marco de la convocatoria de ayudas a las asociaciones vecinales y sus federaciones para los años 2025 y 2026.

Según ha informado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, las subvenciones se resolverán progresivamente en las próximas semanas para el resto de entidades beneficiarias.

La tramitación de estas ayudas se había visto afectada por la revisión de diversos expedientes derivada de los requerimientos de la Sindicatura de Cuentas en relación con convocatorias de ejercicios anteriores concedidas durante la anterior legislatura.

Los servicios técnicos municipales han verificado y validado la justificación presentada por la Federación correspondiente a la anualidad de 2025, lo que ha permitido aprobar este abono, que completa la subvención total de 139.060 euros concedida a la entidad para el desarrollo de sus actividades durante los ejercicios 2025 y 2026.

Según ha destacado Cort, se da cumplimiento así al compromiso trasladado a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma de avanzar durante el mes de junio en la tramitación y resolución de estas subvenciones, una vez revisada toda la documentación requerida.

Durante las próximas semanas, el Ayuntamiento continuará resolviendo y abonando el resto de ayudas pendientes de las convocatorias de subvenciones destinadas a las asociaciones vecinales y sus federaciones, que fomentan la participación ciudadana, fortalecen la cohesión social y contribuyen a la dinamización de los barrios de la ciudad.