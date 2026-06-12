Cort invierte 1,4 millones en la mejora del alumbrado público de Son Cladera, Son Oliva y Marqués de la Fontsanta

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma está ejecutando diferentes actuaciones de mejora y modernización del alumbrado público en los barrios de Son Cladera, Son Oliva y Marqués de Fontsanta, con una inversión global de más de 1,4 millones de euros.

Según ha informado el Consistorio, estas actuaciones permitirán renovar 1.298 puntos de luz, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, incrementar la seguridad y avanzar hacia un sistema de alumbrado más sostenible y moderno.

En concreto, en el barrio de Son Cladera se está llevando a cabo la renovación de 566 puntos de luz, con una inversión de 650.000 euros. Por su parte, en Son Oliva se están mejorando 406 puntos de luz por 339.000 euros y en Marqués de Fontsanta se actúa sobre 326 puntos de luz con una inversión de 414.000 euros.

A estas actuaciones se suman las mejoras en el alumbrado que se realizan en la zona de Es Carnatge, actuando sobre 126 puntos de luz por valor de 74.500 euros, y también la futura renovación del alumbrado público de la zona de Son Ferragut, una vez aprobado el proyecto en Junta de Gobierno, con una inversión de 274.000 euros.

En este último ámbito se mejorarán un total de 415 puntos de luz, de los cuales 55 serán de nueva instalación, lo que permitirá ampliar la cobertura lumínica y reforzar la seguridad de la zona.