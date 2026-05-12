Cort invierte 35.800 euros en la reforma de un vestuario de Son Moix

Obras en un vestuario de Son Moix - CORT

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha iniciado las obras de reforma integral del vestuario masculino de la tercera planta del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, una actuación que supondrá una inversión de 35.800 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, los trabajos se centrarán principalmente en la zona de duchas y tienen como objetivo solucionar las humedades, filtraciones y averías, así como modernizar las instalaciones.

Las obras previstas incluyen la demolición de las baldosas y platos de ducha existentes, la revisión del soporte, la formación de nuevas pendientes, la colocación de nuevos imbornales y canaletas, trabajos de impermeabilización y la instalación de un nuevo pavimento y revestimiento cerámico antideslizante.

Durante el desarrollo de la actuación permanecerán cerrados al público el vestuario masculino y la zona del pasillo que conecta con la sala de calderas. El vestuario femenino permanecerá operativo y no se verá afectado por las obras.

La duración prevista de los trabajos es de alrededor de dos meses, aunque la fecha exacta de reapertura dependerá de la evolución de la obra y de las comprobaciones técnicas posteriores, una vez que finalicen las tareas de limpieza, la retirada de materiales y la verificación de que la zona puede volver a ponerse en servicio con garantías de seguridad.