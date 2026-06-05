Cort invierte 60.000 euros en dos parques de calistenia y zonas de estiramiento en Son Ferriol

Parque de Son Ferriol - CORT

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha completado la instalación de dos nuevos parques de calistenia y zonas de estiramiento en Son Ferriol, tras una inversión de 60.000 euros.

Según ha informado en un comunicado, se ha habilitado un parque de calistenia y una zona de estiramientos tanto en la zona verde de Son Ferriol Nou, como en la zona verde de Hostalots.

La regidora del área, Belén Soto, ha visitado las nuevas instalaciones acompañada del coordinador general de Infraestructuras y Accesibilidad, Juanjo Lemm, y de representantes vecinales del barrio, quienes han agradecido la ejecución de esta actuación demandada por los residentes.

Cort ha recordado que estas actuaciones se suman a otras realizadas en el marco del Plan Renove de Son Ferriol, que desde el inicio de legislatura ha supuesto una inversión superior a 1,4 millones de euros.