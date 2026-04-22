Cort no tiene previsto refuerzos en los Servicios Sociales por la regularización: "Funcionan con normalidad"

Archivo - Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha indicado que no tiene previsto reforzar el área de Servicios Sociales por la regularización de migrantes promovida por el Gobierno central y ha defendido que "funciona con normalidad".

De esta manera ha respondido la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, al ser preguntada en rueda de prensa por las colas generadas en las oficinas de atención ciudadana (OAC) ante este proceso administrativo.

Así, ha remarcado que las OAC tienen un número determinado de tareas que pueden asumir en un día y cuando se sobrepasan se dejan de dar números de atención presencial pero ha mantenido que "no hay una sobrecarga de trabajo".

Celeste ha puesto el ejemplo de este miércoles en la OAC de Cort, que a las 11.15 horas ha dejado de dar citas. No obstante, ha aclarado que hay otra serie de citas concertadas por internet que sí se atienden, al igual que las urgencias que no pueden esperar al día siguiente, como puedan ser certificados o empadronamientos. "Todo lo que puede esperar a mañana, se detiene pero se trabaja con normalidad", ha subrayado.

Ante las quejas de CCOO sobre la ausencia de incrementos de personal para atender las peticiones de informes de vulnerabilidad, ha reivindicado que los Ayuntamientos tratan de "responder al caos" que, a su manera de ver, se habría generado "en todos los municipios de España".

Celeste ha responsabilizado de esta situación a la "improvisación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por una regularización que se "opone a la forma de funcionar de toda Europa", por lo que ha criticado que "se haya tirado a la piscina sin saber si hay agua".

Asimismo, ha afirmado que ahora el Gobierno central pretende "arreglar" del decreto de la regularización y ha pedido que se trabaje con "planificación", sobre todo en relación con las personas vulnerables.

Por estos motivos, ha alegado que el Ayuntamiento trata de paliar este "desaguisado" al "proteger" a los trabajadores municipales y atender a los ciudadanos que "no tienen ninguna culpa", de que "alguien les dijera que tienen que ir a no sé cuántas ventanillas antes de ir a Extranjería".