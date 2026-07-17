Cort organiza un plan con cortes de tráfico en Playa de Palma y garantías acceso a infraestructuras durante el eclipse

Eclipse - ARANZADI

PALMA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha preparado un operativo para el día del eclipse solar con restricciones de tráfico en la zona de Playa de Palma, garantías de acceso a las infraestructuras críticas y un aforo inicial de 75.000 personas en la zona oficial de observación, aunque podría llegar albergar a más gente.

El primer teniente de alcalde del Consistorio, Javier Bonet, ha explicado este viernes en rueda de prensa algunas de las medidas que desplegará la corporación local para garantizar la seguridad y el disfrute del evento astronómico.

De esta manera, se ha previsto el cierre de las diferentes salidas de la Ma-19 que dan acceso a Playa de Palma, a la que solo podrán acceder residentes y vehículos autorizados.

Bonet ha indicado que ese día habrá servicios especiales de autobuses de la EMT, por lo que ha invitado a los interesados en disfrutar del eclipse en esta zona de la ciudad a acudir en transporte público.

También se prevé el cierre del bosque de Bellver, la limitación de acceso a na Burguesa, se ampliará el servicio de socorrismo hasta las 21.30 horas, habrá un refuerzo del servicios de grúas y se hará un seguimiento de la situación con drones.