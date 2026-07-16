El Govern prevé 26 puntos de observación y restricciones al tráfico el día del eclipse solar

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha diseñado un plan con 26 zonas oficiales de observación en todas las islas, con una capacidad preliminar para unas 300.000 personas, junto con restricciones al tráfico que se aplicarán el mismo 12 de agosto, día en el que ocurrirá el eclipse solar.

Estas son algunas de las medidas que se adoptarán y que han anunciado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, y el secretario de la Delegación del Gobierno en Baleares, Rubén Castro.

En cuanto a los puntos de observación, se han dispuesto nueve en Menorca, nueve en Mallorca, seis en Eivissa y dos en Formentera, que se han seleccionado en función de la visibilidad de la que se pueda disponer del eclipse, la accesibilidad y la capacidad de acogida.

Por lo que se refiere a las restricciones al tráfico afectarán a los accesos a la Serra de Tramuntana a través de la carretera Ma-10, junto con los accesos a miradores, calas y puntos con una previsión de elevada afluencia, donde se hará una especial vigilancia.

Del mismo modo ocurrirá con los faros y santuarios, junto con las playas y zonas costeras o zonas de los alrededores de Palma, donde habrá medidas específicas.