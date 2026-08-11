Cort prevé destinar más de 800.000 euros a la conservación de Son Quint y la renaturalización de la Playa de Palma

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma prevé aprobar en una Junta de Gobierno extraordinaria dos modificaciones de los contratos de mantenimiento y conservación del patrimonio vegetal de la ciudad que permitirán destinar más de 817.000 euros a reforzar las actuaciones de conservación de Son Quint y a renaturalizar las jardineras de la primera línea de la Playa de Palma.

Una de las modificaciones corresponde al lote de mantenimiento de los espacios verdes de la zona de Ponent y permitirá incorporar nuevas actuaciones de conservación en la finca de Son Quint.

De este modo, se dará continuidad a los trabajos necesarios para garantizar el adecuado mantenimiento y protección de este espacio de especial valor ambiental, ha indicado Cort en un comunicado.

Para ello, el Ayuntamiento de Palma realizará una inversión de 474.897 euros destinada a ampliar las actuaciones de conservación previstas inicialmente en el contrato.

Por otro lado, también se modificará el lote correspondiente al mantenimiento de las alineaciones arbóreas de Palma. En este caso, se destinarán 342.664 euros a actuar sobre las más de 60 jardineras situadas en la zona peatonal de la primera línea de la Playa de Palma.

Las actuaciones buscarán mejorar y reforzar estos espacios mediante su renaturalización, favoreciendo la presencia de vegetación y contribuyendo a una mejor integración del arbolado y las zonas verdes en el entorno urbano.