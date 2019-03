Cort prohíbe el baño en la playa de Can Pere Antoni tras un vertido de aguas mixtas por la lluvia

Publicado 19/03/2019 11:56:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado este martes que se ha prohibido el baño en la playa de Can Pere Antoni a consecuencia de un vertido de aguas mixta, provocado por la lluvia, que se ha producido frente al Baluard del Príncep.

Según ha informado el Consistorio palmesano, la playa ya ha sido señalizada, si bien, como no ha comenzado la temporada de baño, no hay servicios de vigilancia y socorrismo, y, por tanto, no se pueden señalizar las playas con las habituales banderas informativas.

No obstante, para cumplir con los compromisos adquiridos por el Servicio Municipal de Playas con las asociaciones vecinales y entidades ecologistas, se ha procedido a instalar carteles en la arena para informar a posibles usuarios.

Además, se han tomado muestras de agua para realizar las analíticas y, en función de los resultados, se abrirán o permanecerán cerradas estas playas hasta que se normalice la situación.