Cort propone agilizar plazos con la declaración de Proyecto Residencial Estratégico en Son Busquets

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha instado a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) --organismo dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España-- a acelerar el desarrollo urbanístico de Son Busquets mediante la aplicación de la figura de Proyecto Residencial Estratégico (PRE).

Así lo ha trasladado el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en una carta dirigida a la presidenta del Sepes, Leire Iglesias, en la que le invita a explorar la utilización de esta vía, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Esta carta ha sido entregada este lunes a representantes del organismo estatal en el marco de una reunión mantenida en Madrid en la que han participado, además del regidor, la gerente de Urbanismo, Marta Amer, la presidenta de la asociación de vecinos de Ses Fonts, Yolanda Rodríguez, y su secretario, Sebastián Arbos. Por parte del Sepes, han estado presentes la propia Iglesias y el director general de Urbanización y Agenda Urbana, Javier González.

En la misiva, el Consistorio ha señalado que el desarrollo del ámbito de Son Busquets mediante un Plan Especial podría implicar una tramitación "prolongada en el tiempo", por la naturaleza legal y la "complejidad administrativa" asociada a este instrumento.

A ello se suma la existencia de posibles alegaciones y "preocupaciones" vecinales que retrasarían más la materialización del proyecto. En este contexto, el Consistorio ha pedido explorar, junto con Sepes y el Govern, la posibilidad de "reconducir el desarrollo de Son Busquets" hacia la figura del PRE, prevista en la normativa autonómica.

Este instrumento permitiría integrar distintas fases del proceso urbanístico y priorizar su tramitación administrativa, para "reducir significativamente" los plazos necesarios para iniciar la construcción de vivienda.

"La utilización de esta vía contribuiría a acelerar la puesta en marcha de una actuación que la ciudad necesita con urgencia, al tiempo que reforzaría la seguridad jurídica del proyecto y facilitaría la incorporación de mejoras urbanísticas que demandan los vecinos y respalda el Ayuntamiento y que permitan alcanzar un mayor consenso social", ha expresado Fidalgo en la carta.

En esta línea de trabajo, el Consistorio ha recordado que "diversas asociaciones vecinales" del entorno han manifestado su disposición a apoyar el desarrollo del ámbito siempre que se mantengan las "determinaciones básicas" del planeamiento general --especialmente el número máximo de 831 viviendas previsto-- y se incorporen determinadas mejoras urbanísticas orientadas a "reforzar la calidad del futuro barrio".

"Desde el Ayuntamiento se entiende que la existencia de consenso institucional y social en torno a este proyecto es un factor clave para su éxito, especialmente en una actuación de esta magnitud", ha señalado Fidalgo.

Por todo ello, ha propuesto volver a abrir un espacio de trabajo conjunto entre Sepes, Ayuntamiento de Palma y el Govern, con el objetivo de "analizar la viabilidad de esta opción", valorar las "ventajas" que aportaría para acelerar la ejecución del proyecto y "garantizar su adecuada integración en la ciudad".

"Cort está convencido de que Son Busquets puede convertirse en un proyecto ejemplar de regeneración urbana y de creación de vivienda asequible, por lo que cree que la colaboración entre las instituciones será fundamental para lograrlo en los plazos que la situación actual exige", ha concluido.