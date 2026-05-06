Cort propone que la verbena del Orgullo se celebre la primera quincena de junio y Ben Amics decide esta tarde si acepta

La asociación Ben Amics frente al Ayuntamiento de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha propuesto este miércoles a la asociación Ben Amics que la verbena del Día del Orgullo se celebre durante la primera quincena de junio y la asociación decidirá esta tarde en asamblea si acepta la nueva fecha.

Según ha informado el portavoz de la asociación, Jan Gómez, tras una reunión con la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, el Consistorio ha reiterado su interés en celebrar el evento en Palma y se ha disculpado por la demora en aprobar una fecha.

En todo caso, Gómez ha asegurado que esta propuesta dista de ser "idónea" pero ha indicado que esta tarde sobre las 17.00 horas se votará en la asamblea de la asociación si se aceptan las nuevas fechas propuestas por Cort para celebrar el evento.

Asimismo, desde Ben Amics han criticado que no ha habido ninguna justificación por parte del Ayuntamiento para la demora de la programación.

Por otra parte, el portavoz ha lamentado que todavía no haya un compromiso por escrito por parte del Consistorio para celebrar el evento. "La voluntad no todo lo mueve", ha ironizado.

La asociación ha acudido a la reunión con una lista de 18 preguntas que incluían temas como la exhibición de la bandera del Orgullo en la fachada del Ayuntamiento, el número de ambulancias y de personal de seguridad, sobre el plan de autoprotección del lugar o si se contará con un electricista de guardia.