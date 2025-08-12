Cort realiza actuaciones de mejora y mantenimiento en el parque de Sa Feixina

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma está realizando estas semanas diferentes actuaciones de mejora, mantenimiento y adecuación del parque de Sa Feixina.

En concreto, según ha informado Cort, se han pintado bancos y sustituido algunas unidades para asegurar la estética y uniformidad del parque, se han mejorado parterres, resembrado grama en determinadas zonas y se han llevado a cabo labores de poda y limpieza de árboles.

También se han subsanado algunos desperfectos detectados en la zona de juegos infantiles, donde se han pintado los columpios, y se realizarán arreglos en el arenero.

Por otro lado, se está revisando el sistema de riego automático para asegurar que funciona correctamente y, en los próximos días, el servicio de Vialidad actuará sobre el pavimento, reparando las zonas que presentan deterioro.

Asimismo, se actuará sobre las pérgolas del parque, reponiendo al menos tres trepadoras con el objetivo de aumentar la dotación de sombra. Esta intervención se llevará a cabo durante la campaña de reposición prevista para después de verano.

Todas estas mejoras, según han destacado, forman parte del compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad, garantizando entornos más cuidados, accesibles y cómodos para la ciudadanía.