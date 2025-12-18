Cort reconoce a Pilar Juncosa, Baleares sin Fronteras y Antonina Canyelles en sus galardones de la ciudad 2025

Momento de la votación de la entrega de los premios del Ayuntamiento de Palma de 2025.
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 12:42
PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado por unanimidad la proclamación de Hijas Ilustres, la concesión de los Honores y Distinciones de 2025, en los que se ha resaltado a personas y entidades como Pilar Juncosa, Baleares sin Fronteras y Antonina Canyelles.

Con estos reconocimientos, el Consistorio pone en valor la trayectoria que, de manera individual o colectiva, han trabajado "en beneficio de la ciudad" y han contribuido "de forma significativa a su progreso, desarrollo y proyección cultural y social".

En un comunicado, la corporación municipal ha explicado que se ha otorgado el título honorífico de Hija Ilustre de la Ciudad a Pilar Juncosa Iglesias, quien, junto a su esposo Joan Miró, creó "un universo artístico que ha dejado una huella imborrable en la evolución del arte en Mallorca".

También ha obtenido el mismo calificativo la escritora, periodista y gastrónoma palmesana Caty Juan del Corral, referente cultural de la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento ha acordado conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la compañía productora y distribuidora de espectáculos Iguana Teatre, a la que han resaltado como un "referente en la historia de las artes escénicas de Baleares".

El Cor de Son Dameto se ha llevado otra de las condecoraciones por ser "pionera" y con una personalidad artística "propia" reconocida en toda la isla y la publicación 'Baleares sin Fronteras', por su carácter "abierto, plural y por su contribución a la integración de los ciudadanos procedentes de otros territorios y al intercambio cultural".

También recibirán la Medalla de Oro La Real y Muy Humilde Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Palma, por "consolidar la unión entre la fe mallorquina y la tradición andaluza del Rocío desde una marcada identidad local"; el director de la compañía teatral Taula Rodona Bernat Pujol, con más de cuatro décadas dedicadas al teatro de vanguardia; y la poetisa palmesana Antonina Canyelles Colom, "una de las voces más destacadas de la poesía en lengua catalana del panorama literario de finales del siglo XX y de la actualidad".

