Cort recurre la intención de retirar el monolito de sa Feixina y cree que el Gobierno podría estar prevaricando

Archivo - Monolito Sa Feixina en foto de archivo - PSOE MÁLAGA - Archivo

PALMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha interpuesto un recurso de alzada contra la inclusión del monolito de sa Feixina en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática, que implica su eventual retirada, y ha considerado que el Gobierno podría estar incurriendo en un delito de prevaricación si continúa con el proceso.

Cort ha sostenido que la resolución dictada el pasado 26 de marzo --el mismo día que se aprobó en el pleno municipal otorgar al monumento la máxima protección patrimonial-- por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática "contraviene de forma directa resoluciones judiciales firmes".

Eso, ha advertido en un comunicado, podría suponer que el Gobierno incurriera en supuestos delitos de prevaricación y desviación de poder al tomar una decisión "al margen del ordenamiento jurídico y de lo ya resuelto por los tribunales" y que, por lo tanto conculcaría "abierta y directamente" el principio de división de poderes".

De este modo el Ayuntamiento de Palma se suma a Vox Baleares, que el domingo ya anunció la interposición de un recurso de alzada contra la resolución al entender que "supone un nuevo ataque al poder judicial dado que ignora resoluciones firmes que ya han avalado su legalidad tras su resignificación".

ESTÁ PROTEGIDO LEGALMENTE

En su recurso, el Consistorio ha recordado que el monumento fue adaptado en 2010 a la normativa de memoria histórica, eliminando cualquier elemento de exaltación franquista e incorporando una reinterpretación democrática.

Posteriormente, una sentencia dictada en 2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma y confirmada al año siguiente por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaró el monumento bien catalogado del patrimonio histórico.

Cort ha defendido que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática "no puede desconocer los efectos de las resoluciones judiciales" y, por lo tanto, debería anular una resolución que es "contraria al ordenamiento jurídico".

Con todo ello, ha argumentado, queda acreditado que el monolito de sa Feixina está protegido legalmente y que los elementos contrarios a la memoria democrática han sido sustituidos.

Por lo tanto, ha añadido, la resolución del Gobierno "contraviene los preceptos legales de referencia" y "resulta clara la obligación de no promover la destrucción ni el traslado" del monumento "por el evidente riesgo para su integridad".

De llevar a cabo la retirada de sa Feixina, ha alertado el Consistorio, se podrían derivar responsabilidades penales contra el Gobierno en el ámbito de los delitos contra el patrimonio histórico.

El recurso sostiene que la decisión estatal vulnera la propia ley de memoria democrática, que excluye la retirada de elementos cuando concurren valores artísticos o patrimoniales protegidos.

También pone de relieve que distintas entidades como Arca, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Icomos, órgano consultivo de la Unesco, han defendido el "valor histórico, artístico y arquitectónico" del monumento y su permanencia como elemento protegido.

"CONOCIMIENTO PREVIO" DE LOS SOCIALISTAS

El Ayuntamiento ha subrayado que en el pleno municipal correspondiente al pasado mes de marzo, en el que se aprobó la inclusión de sa Feixina en el catálogo municipal de protección, ya circularon documentos relativos a la resolución estatal ahora recurrida, que fue dictada ese mismo día.

Desde el equipo de gobierno han señalado que el grupo socialista exhibió dicha documentación durante la sesión plenaria, lo que a su parecer podría evidenciar que tenían "conocimiento previo de la situación jurídica del monumento y de la actuación del Gobierno central".