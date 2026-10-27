Cort retirará las pintadas "vandálicas" de varios edificios catalogados y protegidos de Palma

Archivo - Un operario limpia un grafiti. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes la retirada de diversas pintadas "vandálicas" localizadas en las fachadas de varios edificios catalogados y protegidos de la capital mallorquina.

La actuación, según ha detallado este martes en un comunicado Cort, incluye la eliminación de grafitis en el edificio L'Àguila, situado en la plaza del Marquès del Palmer, obra del arquitecto Gaspar Bennazar; y en los molinos de Santa Catalina, en concreto los ubicados en los números 11 y 13 de la calle Indústria.

Asimismo, se actuará en diferentes edificios catalogados del Eixample, como son Can Salas, Casa de Josefa Mayol, Can Llofriu y Can Palmer, así como en el edificio de la Misericòrdia.

La retirada de las pintadas se realizará mediante técnicas específicas, adaptadas a las características y al grado de protección de cada inmueble, con el fin de garantizar la conservación de los elementos arquitectónicos protegidos.