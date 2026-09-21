Cort saca a consulta pública una ordenanza para probar proyectos innovadores en servicios municipales

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha publicado las líneas generales sobre las que se regirá la futura elaboración y aplicación de la Ordenanza municipal Sandbox para la experimentación y el desarrollo de proyectos innovadores en Palma.

Esta es una fase previa de cara a la elaboración definitiva del contenido de esta normativa y, con esta publicación, se da inicio al periodo de consulta pública referente a este documento, que se mantendrá abierto a lo largo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación.

En una nota de prensa, el Consistorio ha indicado que la Ordenanza Sandbox aspira a ser una normativa "pionera" impulsada por el Ayuntamiento de Palma con el objetivo de regular el uso de bienes y servicios municipales como escenarios de pruebas --Sandbox-- para proyectos piloto de innovación.

La finalidad es facilitar la experimentación y validación de nuevas ideas, productos o servicios en entornos reales, bajo supervisión municipal y durante un período limitado. De esta manera, se pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y a la modernización de los servicios públicos.

"La ordenanza responde a la necesidad de crear un marco legal que permita experimentar en entornos reales, de acuerdo con la tendencia nacional y europea de promover la innovación pública y la colaboración entre los sectores público, privado y académico", han resaltado.

Desde un punto de vista operativo, la normativa establece que puede utilizarse cualquier espacio, infraestructura o servicio municipal, ya sea físico o virtual, como laboratorio demostrador para la prueba de prototipos, plataformas tecnológicas, productos o sistemas innovadores, que hayan superado una primera fase de desarrollo y requieran validación en condiciones reales.

De esta forma, la definición de espacios Sandbox hace posible una "gran flexibilidad" a la hora de favorecer la adaptación a las necesidades de los diferentes proyectos piloto.

En esta fase de consulta pública que ahora se inicia, los interesados podrán incluir propuestas que se refieran a diferentes aspectos, como los requisitos de participación, al abrir la posibilidad de incluir en la convocatoria a entidades del tercer sector, centros de investigación y asociaciones vecinales; los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos y los criterios para su continuidad o implantación definitiva; las medidas de transparencia y participación ciudadana; la regulación del uso de datos, o la promoción de la sostenibilidad, la inclusión y la sostenibilidad de las actuaciones propuestas.

Mediante esta herramienta, Palma aspira a consolidarse como "ciudad innovadora", con capacidad de "atraer talento e inversión". También se busca mejorar la calidad de los servicios públicos, además de fomentar un ecosistema abierto a la colaboración de la ciudadanía y el tejido asociativo.

La iniciativa parte de la aprobación del Plan Normativo municipal correspondiente a 2026, en el que figura el objetivo de elaborar y llevar adelante la Ordenanza Sandbox.