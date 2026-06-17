Cort saca una nueva licitación del contrato de gestión de las 'escoletes' con las mejoras salariales acordadas

Archivo - Aula de una 'escoleta' - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha sacado una nueva licitación del contrato de gestión de las 'escoletes', que incluye las mejoras salariales acordadas con las trabajadoras el año pasado.

Así se ha aprobado en la Junta de Gobierno de este miércoles, según ha informado después en rueda de prensa la portavoz municipal, Mercedes Celeste, en la que ha recordado que el pasado enero se aprobaron los pliegos del nuevo contrato.

No obstante, por "cuestiones administrativas" se ha tenido que hacer una nueva licitación, cuyo presupuesto es de 12,8 millones de euros, un millón más que el expediente del pasado enero y tres millones más que el contrato de 2022.

Este incremento, ha señalado Celeste, da cumplimiento a los acuerdos para mejorar las condiciones salariales de las educadoras y mejorar la atención.

En concreto, este contrato incluye la aplicación de la pareja educativa, es decir, dos profesionales por aula, con la previsión de incorporar aproximadamente 20 profesionales más.

Los pliegos establecen como criterio de adjudicación la mejora de las condiciones salariales, incluyendo los incrementos del convenio estatal, el complemento autonómico de insularidad y la incorporación de incrementos adicionales como criterio de valoración para la adjudicación.

También propone incluir como criterio una mejora salarial, que consista en un pago único en la primera nómina equivalente al complemento autonómico desde el 15 de enero hasta el 31 de agosto, cuando está previsto que entre el vigor el nuevo contrato.

OTROS ACUERDOS

También en materia educativa, la Junta de Gobierno ha aprobado destinar 3,5 millones de euros al Área de Urbanismo para adquirir las 'escoletes' de Ciutat Antiga y Santa Catalina, actualmente propiedad del Obispado de Mallorca.

Por otro lado, el Ayuntamiento destinará 528.000 euros a la renovación integral de los sistema de iluminación en cuatro centros escolares, en concreto, en el los CEIP Santa Isabel, Son Anglada, Aina Moll y Miquel Porcel.

La portavoz ha destacado que durante este verano el Consistorio invertirá 1,8 millones de euros en los centros de educación infantil y primaria para llevar a cabo tareas de mejora en varios centros.