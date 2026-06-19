Cort y los sindicatos de la Policía Local alcanzan un acuerdo de mejoras retributivas y adecuación de plazas. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y los sindicatos con representación en la Policía Local han alcanzado este viernes un acuerdo de actualización y mejora de las condiciones laborales entre las que destacan la adecuación retributiva de las distintas categorías del cuerpo.

Entre las principales medidas recogidas figura, en primer lugar, una adecuación retributiva de las distintas categorías del cuerpo. En este sentido, el Ayuntamiento se compromete a impulsar la revisión del complemento específico y del complemento de destino, con el fin de adaptar las retribuciones a la realidad operativa y organizativa, reconociendo la dedicación, disponibilidad y responsabilidad que asumen los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Ha sido durante una reunión con la participación de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SPPME y ATAP, con quienes el Consistorio ha consensuado un conjunto de medidas destinadas a alcanzar este objetivo.

El acuerdo ha sido respaldado con los votos a favor de la mayoría de las organizaciones sindicales representadas, a excepción de ATAP, que se ha abstenido.

Las mejoras retributivas contempladas tendrán efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y se abonarán en la nómina de julio o, en su defecto, en la de agosto.

Asimismo, el Consistorio abonará en la nómina correspondiente al mes de julio el incremento adicional del 1,5 por ciento previsto en la normativa estatal aplicable para el ejercicio 2026, aplicable tanto al personal de la Policía Local como al conjunto del personal municipal.

El acuerdo establece la adecuación de las plazas actualmente dotadas a las necesidades reales del servicio, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles, mejorar la prestación y garantizar una respuesta más eficaz.

CONCURSO DE TRASLADOS

Tras la finalización de los procesos de adecuación de plazas, reordenación de efectivos y actualización de dotaciones, el Ayuntamiento convocará el correspondiente concurso de traslados.

De igual forma, se llevarán a cabo las modificaciones necesarias en la estructura de plazas de mando para garantizar una cobertura adecuada de las necesidades organizativas del cuerpo.

Concluida esta fase, se impulsarán los procedimientos de promoción interna, con el objetivo de fomentar el desarrollo profesional, la carrera administrativa y la estabilidad organizativa de la Policía Local.

Igualmente, se estudiará la derogación del acuerdo que regula las condiciones de los policías en prácticas.

El Ayuntamiento se compromete, además, a dar continuidad al incremento de la inversión en medios humanos, materiales y tecnológicos, consolidando la línea de mejora impulsada en la presente legislatura.

Ambas partes han acordado mantener un marco estable de diálogo durante los próximos meses, basado en la negociación de buena fe, la corresponsabilidad institucional y la búsqueda de soluciones consensuadas, que permita culminar los procesos de modernización y transformación previstos para la Policía Local de Palma.

Del mismo modo, han destacado los avances registrados durante la presente legislatura en materia de seguridad ciudadana, especialmente en la mejora de los medios materiales, la renovación de las infraestructuras y el fortalecimiento de los recursos humanos.

En este sentido, el Consistorio ha recordado que desde el inicio de la legislatura se han puesto en marcha distintas ofertas públicas de empleo que permitirán la incorporación progresiva de 325 agentes hasta 2027. A ello se suma la dotación al área de Seguridad Ciudadana del mayor presupuesto de su historia, que asciende a 136 millones de euros este 2026.

En representación del Ayuntamiento han asistido el primer teniente de alcalde, Javier Bonet; el coordinador general de Seguridad Ciudadana, Jaume Pla; y el coordinador general de Función Pública, Albert Abad.

Desde Cort han resaltado que el acuerdo se ha suscrito tras un proceso continuado de diálogo, consenso y negociación entre ambas partes y se enmarca en la voluntad del alcalde de Palma, Jaime Martínez, de reforzar y modernizar la Policía Local mediante la mejora de sus medios humanos y materiales.