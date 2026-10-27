Cort solicita aplazar la vista sobre Mercapalma para seguir avanzando en las negociaciones con Mercasa - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha solicitado al Tribunal Supremo el aplazamiento de la vista prevista en el procedimiento judicial sobre Mercapalma, con el objetivo de disponer de más tiempo para continuar avanzando en las negociaciones con Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa).

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha trasladado esta decisión al presidente de Mercasa, José Miñones, durante una reunión en la que ambos han abordado la situación actual de Mercapalma y las posibilidades de seguir avanzando en las conversaciones para alcanzar una solución consensuada.

El Ayuntamiento ha recordado este martes en un comunicado que el procedimiento judicial se inició a raíz de las discrepancias sobre la aplicación de los estatutos de Mercapalma, que contemplan la reversión de sus activos y pasivos al Consistorio una vez transcurridos 50 años desde su constitución.

Ante esta situación, acudieron al Tribunal Supremo para defender la aplicación de los estatutos de la sociedad y la posición municipal respecto a la titularidad de Mercapalma.

Desde la finalización de la concesión, Cort y Mercasa han mantenido diversas reuniones para explorar posibles vías de entendimiento y avanzar hacia una solución "consensuada" sobre la propiedad de la sociedad.

La solicitud de aplazamiento de la vista responde a la voluntad del Ayuntamiento de facilitar la continuidad de estas negociaciones y disponer de más tiempo para seguir trabajando con Mercasa en un posible acuerdo.

Mercapalma, apunta el comunicado de Cort, vive en estos momentos una etapa de "impulso y consolidación", marcada por la incorporación de su nuevo director gerente en febrero de 2025, Javier Balaguer, con una "apuesta decidida" por la modernización y la mejora de sus líneas de negocio, "lo que refuerza la estabilidad de la compra y de las empresas operadoras".