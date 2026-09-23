Cort solicita al Govern una subvención de más de 61.000 euros para financiar el programa Patios Abiertos de este curso

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno. - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha solicitado al Govern una subvención de más de 61.000 euros para financiar el programa Patios Abiertos, que para este curso supone un coste de cerca de 82.000 euros, así como otras actividades destinadas a favorecer la conciliación familiar y laboral durante el periodo escolar.

Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, quien ha añadido que esta iniciativa puesta en marcha en octubre de 2024 se ha consolidado como un recurso socioeducativo de referencia en los barrios tras registrar más de 11.300 participantes en su primer año completo de funcionamiento y otros 7.178 usuarios durante este verano.