Cort tala los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga y los vecinos protestan en el pleno: "Vergüenza"

Representantes de la Asociación de Vecinos de Sa Calatrava protestan en el pleno por la tala de los bellasombras - EUROPA PRESS

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha realizado este jueves la tala de los ejemplares de bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga, dos días después que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Palma retirara la medida cautelar adoptada para frenar la tala al entender que existe riesgo de caída.

La tala se ha llevado a cabo tras semanas de protestas de los vecinos del barrio que pedían diálogo al Ayuntamiento y conocer los informes técnicos.

Precisamente, la Asociación de Vecinos de Sa Calatrava ha asistido al pleno municipal de este jueves para protestar por la tala. Lo han hecho con ramas de los ejemplares y bajo gritos de "vergüenza" cuando el regidor de Vox Fulgencio Coll ha defendido la tala.